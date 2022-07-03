65 yaş aylığı temmuz zammı 2022 ne kadar oldu yeni zamlı para

65 aylığına yönelik yapılan aramalar arttı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı kararı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Temmuz zammı ile birlikte 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022? Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret temmuz zammını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 65 yaş aylığının da değişip değişmediği merak ediliyor. İşte 65 yaş aylığı temmuz zammı 2022 hakkında merak edilenler…

65 yaş aylığı 1 Temmuz itibariyle kaç lira : 65 yaş aylığı 1 Ocak'tan beri 1296 TL olarak ödeniyordu. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı da zamlandı. Yeni 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.

Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,

Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.

Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.

65 yaş aylığı nasıl alınır: 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır: Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Hangi aylarda alınır: 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.