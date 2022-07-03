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Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Evlerin bulunduğu alana ilerlemesi panikletti

Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Evlerin bulunduğu alana ilerlemesi panikletti

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Evlerin bulunduğu alana doğru ilerleyen yangın panikletti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahale etti.

Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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