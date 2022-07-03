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CHP'li Engin Altay'dan Bakan Muş'a övgü dolu sözler: Helal olsun...

CHP'li Engin Altay'dan Bakan Muş'a övgü dolu sözler: Helal olsun...

TBMM'nin son gününde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a övgüler yağdırdı. Altay, yasalaştırılan e-Ticaret kanunu nedeniyle Bakan Muş için “Helal olsun Ticaret Bakanına, helal olsun” dedi.

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TBMM Genel Kurulu, ek bütçe, e-ticaret, bedelli askerlik ve son olarak 3600 ek gösterge ile emekli maaşlarını alt sınırını 3 bin 500 TL’ye çıkaran ekonomik torba teklifini yasalaştırarak 5. yasama yılını sonlandırdı. Genel Kurul’da alınan karar uyarınca aralarında Anayasa ve Adalet komisyonlarının da bulunduğu 10 meclis komisyonu tatil sürecinde gerekirse çalışabilecek.

CHP'li Engin Altay'dan Bakan Muş'a övgü dolu sözler

Meclis’in son günü espirilere ve renkli görüntülere sahne olurken CHP’den Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a övgü geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yasa düzenlemeleri için “doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik, bir kere de içimize sine sine bir şeye ‘evet’ dedirtin” esprisi yaptı.

“Helal olsun Ticaret Bakanına, helal olsun”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u öven Altay, yasalaştırılan e-Ticaret kanunun, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere savaş açan millî bir kanun olduğunu belirterek “Helal olsun Ticaret Bakanına, helal olsun” dedi.

1 Ekim 2022’ye kadar tatile giren milletvekilleri, birbirleriyle kucaklaşarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.

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