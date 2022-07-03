Beşar Esed Türkiye'yi suçladı Suriye'ye operasyon paniği başladı

Türkiye'nin terör gruplarına yönelik Suriye'de yeni bir operasyonu duyurmasının ardından İran'ın ardından Şam yönetimi de ses çıkardı. Türkiye'yi suçlayan Şam yönetimi lideri Esed Türkiye'nin söylemlerinin hükümsüz olduğunu öne sürdü.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığında olduğu bir dönemde Şam'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin olası askeri operasyonuna karşı olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını haklı göstermek için ortaya attığı iddiaların hükümsüz" olduğunu belirtti.

"Komşumuz Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ancak Suriye'de herhangi bir askeri müdahaleye karşıyız" diyen Abdullahiyan, İran'ın "Türkiye ile Suriye arasındaki yanlış anlaşılmayı diyalog yoluyla" çözmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kabul edilen Abdullahiyan, daha sonra basın toplantısında yaptığı konuşmada "Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir operasyon, bölgeyi istikrarsızlaştırıcı etkide bulunacak" dedi.

Kısa bir süre önce Ankara'ya gelerek Türk mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşen İran Dışişleri Bakanı, İrna haber ajansına verdiği demeçte, "Suriye'ye ziyaretimin amacı bölgede Suriye ve Türkiye arasında barış ve güvenliğin tesis edilmesidir" dedi.

Abdullahiyan, Ankara ziyaretinde Türkiye'nin Suriye konusunda gündeme getirdiği güvenlik endişelerini çok iyi anladıklarını belirterek "Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk dostlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" demişti.

Görüşme sonrası Beşar Esad tarafından da bir yazılı bir açıklama yayımlandı. AFP'nin aktardığına göre Esad, "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını haklı göstermek için ortaya attığı iddiaların geçersiz ve hükümsüz olduğunu ve uluslararası hukuk ilkelerinin ihlal edildiğini" söyledi.

Açıklamada ayrıca "Suriye ordusu terör örgütlerine karşı ne zaman ilerlemeye başlasa bu rejim Suriye topraklarına saldırıyor" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayının sonundan bu yana birçok kez Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine askeri operasyon düzenleneceğini belirtmiş ve Türkiye'nin terörist olarak nitelendirdiği Kürt güçlerin hedef alınacağını açıklamıştı.

Ülkenin kuzeyindeki kontrolünü 2011'de başlayan iç savaş sırasında kaybeden Şam yönetimi ise bu tür bir askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin operasyon başlatmak istediği iki bölge, Ankara'nın Türkiye-Suriye sınırı boyunca oluşturmak istediği 30 km genişliğindeki "güvenlik bölgesi"nin bir parçası. Şam böyle bir bölgenin kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor.

ABD de askeri operasyonun bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği ve IŞİD karşıtı mücadeleyi tehlikeye atabileceğine dair endişelerini Ankara'ya uzun süredir bildiriyor.