Ünlü Youtuber 23 yaşında kansere yenik düştü! 'Eğer bunu izliyorsanız, ben öldüm demektir'

Kendine has üslubuyla Minecraft videoları ile ünlü olan ve YouTube'da 11 milyondan fazla abonesi olan Technoblade, 23 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

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Technoblade’in ölümü, kanalına son yüklenen videoyla duyuldu. Technoblade’in babası tarafından seslendirilen ‘Görüşmek üzere budalalar’ başlıklı videoda Technoblade, babası aracılığıyla tüm takipçilerine yıllardır süren desteklerinden ötürü teşekkür etti. Video, “Selamlar millet ben Technoblade. Eğer bunu izliyorsanız, ben öldüm" cümlesiyle başladı.

"100 hayatım olsa Technoblade olmayı seçerdim"

Videonun devamında “Yıllardır içeriğimi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 100 hayatım daha olsaydı sanırım her seferinde yeniden Technoblade olmayı seçerdim, çünkü o yıllar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadeleri yer aldı.

Technoblade, Ağustos 2021’de yayınladığı videoda kendisine sarkom teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Yıllardır adını sır gibi saklayan oyuncu, son videosunda da adının "Alex" olduğunu açıkladı