Enflasyon yarın saat 10:00'da açıklanıyor! Memur ve emekliye yüzde 44 zam geliyor işte zamlı maaşlar

Haziran ayında rekor enflasyon bekleniyor. Bu da emekli ve memur maaşlarına daha fazla zam olarak geri dönecek. Haziran enflasyonu yarın saat 10:0'da açıklanacak. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin maaş zammı netleşmiş olacak. İlk 5 aylık sonuca göre memur ve emeklinin zammı yüzde 35.64'e ulaştı. Zammın kesinleşmesi için sadece haziran verisi kaldı. Ekonomistler haziran ayı enflasyonun yüzde 4,44 olacağını tahmin ediyor. Ayrıca haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte hükümet yüzde 3'lük sosyal refah düzenlemesi üzerine çalışıyor. İşte tüm bu rakamların maaşlara kuruşu kuruşuna yansıması....