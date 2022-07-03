Enflasyon yarın saat 10:00'da açıklanıyor! Memur ve emekliye yüzde 44 zam geliyor işte zamlı maaşlar
Haziran ayı enflasyon rakamları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Böylece milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı belli olacak. Enflasyonun 4.44 olarak açıklanması beklenirken, bu durumda emekli ve memura yüzde 44 zam yapılacak. İşte zamlı maaşlar kuruş kuruş hesaplandı...
Haziran ayında rekor enflasyon bekleniyor. Bu da emekli ve memur maaşlarına daha fazla zam olarak geri dönecek. Haziran enflasyonu yarın saat 10:0'da açıklanacak. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin maaş zammı netleşmiş olacak. İlk 5 aylık sonuca göre memur ve emeklinin zammı yüzde 35.64'e ulaştı. Zammın kesinleşmesi için sadece haziran verisi kaldı. Ekonomistler haziran ayı enflasyonun yüzde 4,44 olacağını tahmin ediyor. Ayrıca haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte hükümet yüzde 3'lük sosyal refah düzenlemesi üzerine çalışıyor. İşte tüm bu rakamların maaşlara kuruşu kuruşuna yansıması....
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz Pazartesi (yarın) açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Erdoğan: Yüzde 40'ın üzerinde artış olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi. Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıktı
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.