Bağ-Kurlu emekli kurban bayramı ikramiyesini ne zaman hangi gün alacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi için beklenen açıklama geldi. Dini bayramlarda emekliye ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödemesi için tarih belli oldu. Buna göre Bağ-Kur emeklilerine 7 Temmuz'da ödeme yapılacak.

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Kurban bayramı ikramiyesi ödemesi için son haber geldi, ödemeler başlıyor. Dini bayramlar öncesi devlet tarafından ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi için ödeme takvimi netleşti. Buna göre Bağ-Kur emeklilerine 7 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

- 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi nasıl yatar: Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.100 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

Sürekli iş görememezlik maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi nasıl yapılır: İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir. Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.100 TL TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz

Birden fazla aylık alanlara bayram ikramiyesi ödenir mi: Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır. Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödenir.