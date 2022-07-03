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Pençe Kilit'te PKK'lı teröristlerin yöneticileri diğerlerini ölüme terk edip kaçıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pençe Kilit'te PKK'lı teröristlerin yöneticileri diğerlerini ölüme terk edip kaçıyor

Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan'da başlayan ve başarı ile sürdürülen Pençe Kilit Harekatı ile bölge teröristlere adeta mezar oluyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre yıkıcı harekat nedeniyle terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri, diğer teröristleri ölüme terk ederek kaçıyor.

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17 Nisan tarihinde başlayan Pençe-Kilit Harekatı ile Irak’ın kuzeyi terör örgütü PKK’ya adeta mezar oluyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başarılı harekat ile başta İskan Akyüz ve Fehmi Atalay olmak üzere teröristlerin sözde lider kadrosu operasyon bölgelerinden kaçarak daha güvende olduklarını düşündükleri bölgelerde şatafat içerisinde yaşarken, mağaralarda sıkışan diğer teröristleri ölüme terk ediyor. Güvenlik kaynakları, bölgede yapılan incelemeler sonucunda sözde lider kadrosunun operasyonlardan kaçarken, arkalarında bıraktıkları teröristleri insanlık dışı ve ilkel şartlara mahkum ederek mağaralarda barınmaya zorladıklarını, teslim olma düşüncesinde olanları infaz ettiklerini, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini geride bırakma talimatı verdiklerini ifade etti.

“Pençe-Kilit Harekatı karşısında çaresizliklerini anlayan sözde üst düzey teröristler, cenazelerini dahi geride bırakarak korkakça kaçmaktadır”
Öte yandan yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Pençe-Kilit Harekatı'nda da diğer harekatlarda olduğu gibi “teslim ol” çağrılarına riayet eden teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından asaletli tutum sergilenerek herhangi bir zarar görmeden adalete teslim edilmeye devam ediyor. Teslim olan teröristlerle yapılan mülakatların detayları hakkında bilgi veren güvenlik kaynakları şunları kaydetti:
“Yalan ve yanlış propagandalar ile beyinleri yıkanmaya çalışılan terör örgütü mensuplarından birçoğunun aslında pişmanlık içerisinde oldukları, teslim olmayı istedikleri ancak infaz edilme korkusuyla kaçamadıkları, yaşam şartlarının çok ağır olduğu ve erzak sıkıntısı çektikleri anlaşılmakta. Diğer taraftan TSK'da kimyasal ya da biyolojik silah olmadığı tüm dünya tarafından bilindiği halde Türk askerinin itibarını sarsmaya yönelik propaganda amaçlı mesnetsiz ithamlar; 40 yıldır çocukları ve gençleri kaçırarak terör kamplarına hapseden, çocuk ve kadın istismarı yapan terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri için yeni değildir. Sonuç olarak hudut hattına kilit vurarak, kontrol altına alınmamış olan 26 kilometrelik hudut hattında da ileriden emniyetinin sağlanması maksadıyla kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı karşısında çaresizliklerini anlayan sözde üst düzey teröristler, daha önceki harekatlarda da yaşandığı gibi diğer teröristleri ölüme terk etmekte, cenazelerini dahi geride bırakarak korkakça kaçmaktadır.”

pkk
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