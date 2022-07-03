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NASA sadece uzaydan görülebilen Güneş tutulmasını yakaladı

NASA sadece uzaydan görülebilen Güneş tutulmasını yakaladı

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 29 Haziran'da meydana gelen Güneş tutulmasını yakaladı.

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Yalnızca Dünya'nın 35 bin kilometre yukarısındaki gözlemevinin bulunduğu yerden görülen 35 dakikalık doğa olayının çarpıcı görüntüsü yayımlandı.

Uzaydaki hava olaylarını takip eden SpaceWeather sitesi, tutulmanın zirvesinde Ay'ın, Güneş'in yüzde 67'sini kapladığını bildirdi.

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin ortak geliştirdiği SDO, aslında 2010'da fırlatılan bir uzay aracı.

Uzmanlar bu görev sayesinde Güneş'i daha yakından gözlemliyor.

Yıldız her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Güneş'in 2019'da 25. döngüsüne girdiği biliniyor.

Gökbilimciler, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Çünkü Güneş, şu anda hareketli bir evrede.

En yakın dönemde Dünya'dan izlenebilecek Güneş tutulması, 25 Ekim'de gerçekleşecek. Tutulma, Avrupa ve Asya kıtalarından gözlemlenebilecek.

Kaynak: Independent Türkçe, Space.com, Forbes

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