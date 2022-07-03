BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  GÜNCEL

Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?

Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?

Kurban ayı anlamına gelen Zilhicce ayı 30 Haziran'da başladı. Terviye günü yani Zilhicce ayının 8. günü ne zaman araştırmaları da başladı. Terviye demek gördüğü rüya üzerine düşünmek demektir. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını bu gece görmüştür. Peki terviye ne demek, terviye orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir?

Abone ol

Kurban bayramı içinde olan ve kameri aylarının sonu olan Zilhicce ayı başladı. Zilhice ayının 8. günü ise terviye günü olacak. Peki terviye ne demek, terviye orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir? Terviye kelime anlamı olarak gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.  Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını bu gece görmüştür.

Terviye günü nedir ne zaman:

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür (29 Temmuz 2020). Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

Terviye gününde yapılacak ibadetler: Terviye gecesi, ibadetle ihya etmek çok faziletli, oruç tutmak Peygamberimizden tavsiyesidir. Herkes elinden geldiğince dua edebilir.

10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup, birbimize dua edelim.

 Hadîs-i şerifte;
(Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu.

Terviye gününde neler yapılmalı:

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'den altılı masaya 'ortak aday' uyarısı Kongrede Abdullah Öcalan posteri açmaya çalıştılar
HDP'den altılı masaya 'ortak aday' uyarısı Kongrede Abdullah Öcalan posteri açmaya çalıştılar
Pençe Kilit'te PKK'lı teröristlerin yöneticileri diğerlerini ölüme terk edip kaçıyor
Pençe Kilit'te PKK'lı teröristlerin yöneticileri diğerlerini ölüme terk edip kaçıyor
Yunan Başbakan Miçotakis'e şimdi de anket şoku NATO darbesi fena sarstı
Yunan Başbakan Miçotakis'e şimdi de anket şoku NATO darbesi fena sarstı
Kıdem tazminatı tavanı 2022 temmuz zammı kaç para oldu? En düşük ne kadar?
Kıdem tazminatı tavanı 2022 temmuz zammı kaç para oldu? En düşük ne kadar?
Korkunç olay! Rezidansın 29'uncu katından düşen bebek öldü
Korkunç olay! Rezidansın 29'uncu katından düşen bebek öldü
Ali Koç'tan "Şike kumpası" 3 Temmuz mesajı: Devran döndü kim çamur attı çıktı
Ali Koç'tan "Şike kumpası" 3 Temmuz mesajı: Devran döndü kim çamur attı çıktı
CHP'li Engin Altay'dan Bakan Muş'a övgü dolu sözler: Helal olsun...
CHP'li Engin Altay'dan Bakan Muş'a övgü dolu sözler: Helal olsun...
65 yaş aylığı temmuz zammı 2022 ne kadar oldu yeni zamlı para
65 yaş aylığı temmuz zammı 2022 ne kadar oldu yeni zamlı para
Beşar Esed Türkiye'yi suçladı Suriye'ye operasyon paniği başladı
Beşar Esed Türkiye'yi suçladı Suriye'ye operasyon paniği başladı
DGS puan hesaplama yöntemi 2022 kaç net kaç puan?
DGS puan hesaplama yöntemi 2022 kaç net kaç puan?