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Yer: Elazığ! Yaralı işçi kurtarılamadı ortalık bir anda karıştı!

Yer: Elazığ! Yaralı işçi kurtarılamadı ortalık bir anda karıştı!

ELAZIĞ'da inşaattan düşen işçi için çağırılan sağlık ekipleri, geç geldikleri iddia edilerek saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı ise hayatını kaybetti.

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Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, 4 çocuk babası 42 yaşındaki işçi Naim Demir, çalıştığı inşaattan düştü.

İddiaya göre, ihbardan 10 dakika sonra olay yerine gelen ekipler, 'geç' geldikleri gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesi ile kurtulan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'i Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kurtarılamadı

Demir, burada hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, otopsi sonrası memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı

Bu arada sağlık ekipleri işçilerden şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

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