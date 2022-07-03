BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tıp merkezine klima bakımına gitmişti bomba gibi patladı ölü ve yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tıp merkezine klima bakımına gitmişti bomba gibi patladı ölü ve yaralı var

Esenyut’ta bir tıp merkezine klima bakımı için gelen şahıs, klima gazının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Hastanede büyük korku yaşanırken, 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Esenyurt'ta olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir tıp merkezinde meydana geldi. Klimanın rutin bakımı sırasında klima gazı patladı.

Hastanede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda klimanın bakımını yapan Aydın Adıyaman (53) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Tıp merkezinde maddi zarar meydana geldi.

"Bomba gibi bir ses geldi"
Olay anını anlatan bir vatandaş, "Biz dükkanda çalışıyorduk. O sırada çok ciddi bir patlama sesi geldi. Herhangi bir duman, yangın görünmüyordu. Herhalde tıp merkezinde bir şey sıkıştı, patladı. Bomba gibi bir ses geldi. Tabii sonrasında biz de olay yerine gittik. Muhtemelen bir tüp patladı. Tabii içeride olduğu için tam anlayamadık" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli Sandığı emeklisine bayram ikramiyesi ödemesi hangi gün yapılacak?
Emekli Sandığı emeklisine bayram ikramiyesi ödemesi hangi gün yapılacak?
Mahmut Özer 20 bin öğretmen atamasının branşlarını açıkladı İşte taban puan ve kontenjanlar
Mahmut Özer 20 bin öğretmen atamasının branşlarını açıkladı İşte taban puan ve kontenjanlar
Yer: Elazığ! Yaralı işçi kurtarılamadı ortalık bir anda karıştı!
Yer: Elazığ! Yaralı işçi kurtarılamadı ortalık bir anda karıştı!
Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?
Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?
Pençe Kilit'te PKK'lı teröristlerin yöneticileri diğerlerini ölüme terk edip kaçıyor
Pençe Kilit'te PKK'lı teröristlerin yöneticileri diğerlerini ölüme terk edip kaçıyor
Arefe günü oruç tutulur mu Kurban bayramı arefesi tutulan orucun faziletleri
Arefe günü oruç tutulur mu Kurban bayramı arefesi tutulan orucun faziletleri
Yunan Başbakan Miçotakis'e şimdi de anket şoku NATO darbesi fena sarstı
Yunan Başbakan Miçotakis'e şimdi de anket şoku NATO darbesi fena sarstı
Kıdem tazminatı tavanı 2022 temmuz zammı kaç para oldu? En düşük ne kadar?
Kıdem tazminatı tavanı 2022 temmuz zammı kaç para oldu? En düşük ne kadar?
NASA sadece uzaydan görülebilen Güneş tutulmasını yakaladı
NASA sadece uzaydan görülebilen Güneş tutulmasını yakaladı
Korkunç olay! Rezidansın 29'uncu katından düşen bebek öldü
Korkunç olay! Rezidansın 29'uncu katından düşen bebek öldü