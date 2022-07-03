Dünya devi Paris Saint Germain 4 adet şahini işe aldı

Dünya devi Paris Saint Germain, güvercinlerin Parc des Princes Stadı'nın çimlerine zarar vermemesi için 4 adet şahini işe aldı.

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Birçok kez Ligue 1'in en güzel çimi seçilen Parc des Princes sahası, PSG bahçıvanları ve şahinler tarafından korunmaya başladı. Güvercinlerin çimlere zarar vermemesi için Paris kulübü bir şahin şirketini çağırdı.

Şirketle anlaşan dev kulüp 4 adet şahini işe alarak yeşil sahalarda daha önce hiç görülmemiş bir olaya imza attı.

PSG'nin baş bahçıvanı Jonathan Calderwood, "Mükemmel bir çime sahip olmak 12 hafta alır. Bu yıl konserlerle birlikte, yeniden başlamadan önce altı-yedi haftamız var. İşte şahincilik burada devreye giriyor" diye açıklamada bulundu.