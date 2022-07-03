KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvurularında geri sayım sürüyor. KPSS lisans başvurularının sona ermesiyle gözler ortaöğretim, ön lisans başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. Memur olma hayaliyle sınava katılım göstermek isteyen adaylar "ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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KPSS başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda kariyer hedefleyen adaylar gözünü KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru, sınav tarihlerine çevirdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav takviminin açıklanmasının ardından tarihler de belli oldu. Peki ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? Tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...

2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak:

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022