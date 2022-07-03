AÖL 3. dönem sınav tarihleri: MEB 2022 Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri liseyi açıktan okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler "Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri 2022

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Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2. dönem sınavlarının geride kalmasıyla gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrilmiş durumda. AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Açık Lise sınav takvimi ile belli oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

AÖL sınavları ne zaman:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL sınavları online mı:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.