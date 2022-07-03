Victoria Beckham'ın ilginç diyeti! 25 yıldır aynı şeyleri yiyor
Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu David Beckham'ın moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham, eşinin eleştirilerine sebep olan diyet programını sonunda açıkladı.
Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, son dönemlerde uyguladığı diyet ile ilgili sık sık gündeme geliyordu. Özellikle eşi David Beckham'ın eleştirdiği diyeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Victoria Beckham, 25 yıldır yediği besinleri açıkladı.
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın yaptığı açıklamada sadece balık ve sebze yediğini söylemesinin ardından kendi diyetini 'disiplinli' olarak nitelendirdi.
Diyetini anlattı: Balık, avokado, fındık
48 yaşındaki moda tasarımcısı, Vogue dergisine verdiği röportajda, David'i işaret ederek, "Demek istediği, yemek yeme şekli konusunda daha disiplinli biriyle hiç tanışmadığıydı." dedi.
Diyetinin içeriğini sıralayan Victoria, çeşitli sağlıklı yağlarla beslendiğini, bunların balık, avokado, fındık ve buna benzer gıdalardan oluştuğunu söyledi.