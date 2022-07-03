Özlem Gürses neden Mansur Yavaş'ın karşısında iki büklüm oldu?

Kendi mahallelerinden olmayan ve hele hele kendileri gibi iktidara sövüp saymayan, her fırsatta saldırmayana 'yalaka' diyen mahallenin önde gelen isimlerinden Özlem Gürses'in Mansur Yavaş'ın önünde adeta yerleri yalarcasına selamlamaya geçmesini Hadi Özışık yorumluyor...

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Bunlar sabah akşam bize 'yalaka', 'tetikçi' diyorlar ya...

Kurban olduğum Allah her şeyi görüyor ve her şeyi ona göre dizayn ediyor...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanlığının 3. yıldönümünde sahneye çıkıp Ankara havası oynadı ya...

Bizim 'Şırınga Özlem' hemen oracıkta beliriverdi...

Mansur Yavaş sahnede oynamayı bitirmiş ayağı iniyor...

Bizim Şırınga Özlem, beline kadar eğilmiş eğilmeyi geçtim belini iki büklüm etmiş elleri göğsünde Mansur Yavaş'ı selamlıyor...

Mansur Yavaş elini uzatıyor sanki 'aman aman yapma' der gibi...

Görüntüleri izleyince insanın aklına Özlem Gürses'in "Bu izlediğiniz gazetecilik değil' paylaşımı akıllara geliyor...

İşte bunlar önüne gelen daha doğrusu kendi mahallesinden olmayan 'yalaka' ve 'tetikçi' diyor...

Kim yalaka, kim tetikçi takdir sizin...