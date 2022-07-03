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Öğrenci vizesiyle kaçak işçi skandalı üniversitede birer birer kayboldular

Öğrenci vizesiyle kaçak işçi skandalı üniversitede birer birer kayboldular

İngiltere'ye öğrenci vizesi ile getirilen kişilerin kaybolması ve yüzlerce kilometre uzakta kötü koşullarda çalıştıkları tespit edildikten sonra üniversiteler insan kaçakçılığı konusunda alarma geçmeye çağrıldı. Yayımlanan bir raporda, öğrenci vizelerinin insan ticaretini kolaylaştırmak için kullanıldığı ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği söylendi.

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İngiltere'de emek sömürüsü için önde gelen istihbarat kurumu Gangmasters and Labor Abuse Authority tarafından yayımlanan bir rapora göre, Greenwich, Chester ve Teesside üniversitelerindeki Hintli öğrenciler İngiltere'ye geldikten kısa bir süre sonra derslere katılmayı bıraktılar.

Zorla çalıştırılıyorlar
Yapılan başka bir araştırmaya göre İngiltere'ye gelen öğrencilerin pasaportlarına el konulduğu tespit edildi. Hindistan'dan gelen ve çok az İngilizce konuştuğu bildirilen öğrencilerin, 24 saatlik vardiyalarda ara vermeden çalışmaya zorlandıkları ve yemek yiyemedikleri iddia edildi.

Londra merkezli bir yardım kuruluşu Focus on Labor Exploitation'da araştırma müdürü olan Meri Ahlberg, öğrenci vizesi alan kişilerin kötüye kullanılmasının İngiltere'de işgücü kıtlığı nedeniyle büyüyen bir endişe olduğunu söyledi.

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