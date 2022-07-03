İsveç basını hükümete ateş püskürdü: Erdoğan'ın önünde diz çökmemiz hoş değil

İSVEÇ basını Türkiye ile yapılan muhtırayı masaya yatırıken; İsveç hükümetine ateş püskürdü.

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Türkiye ile NATO için yapılan anlaşmayı içine sindiremeyen İsveç basını, İsveç hükümetine ateş püskürdü.

Gazeteler; İsveç'in Türkiye karşısında büyük hezimet yaşadığını aktarırken, bu anlaşmayı içlerine sindiremediklerini belirtti.

Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson: ''Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki: İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun."

Expressen yazarı Magnus Falkehed: "Bizim başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir."

Sosyal Demokratlı eski Kalkınma Bakanı Pierre Schori: "Türkiye ile yapılan bu anlaşma utanç verici."

Sosyal Demokratlı Eski Dışişleri Bakanı Lena Hjelm-Wallén: "Türkiye ile bu süreci yaşamak zorunda kalmak çok üzücü."

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütler;