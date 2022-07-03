Yunanistan'dan Bayraktar SİHA'lar için hamle Adaları İsrail yapımı sistemle donattılar

Yunanistan Türkiye ile her an savaşabilecekmiş gibi son gaz hazırlıklarını sürdürüyor. ABD'den F35 sistemi almalarının yanı sıra şimdi de İsrail'den aldıkları anti SİHA sistemiyle adaları kuşattılar.

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Adeta bir savaşa hazırlanır gibi adaları ve ordu envanterini hızla silahlandıran Yunanistan, son olarak Ege'deki adalara ve kritik noktalara ANTİ-SİHA sistemleri yerleştirdi. Uzmanlar Türkiye'nin F-16 sistemlerini yenileyememeleri ve Yunanistan'ın F-35'leri satın alması halinde Ege'de hava üstünlüğünün Atina tarafına geçebileceğini kaydediyor.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre Atina hükümeti Ege'deki adalara ve kritik noktlara anti-drone sistemleri yerleştirdi.

Hükümet Bayraktar TB-2 ANKA-S SİHA'larına karşı adalara iki ay önce İsrail yapımı drone-savar sistemlerini yerleştirmeye başladı.

Yunan basını bu yerleştirme işlemlerinin 'gizlilik içinde' yürütüldüğüne dikkat çekti.

Savunma sistemleri hedefi

Euronews'in Yunan medyasına dayandırdığı habere göre, sistemlerin yerleştirilme amacı bölge semalarında uçan insansız hava araçlarına jamming uygulamak suretiyle misyonlarını yerine getirmeyi önlemek.

Programın büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ancak son günlerde basına sızması nedeniyle hükümetin rahatsızlık duyduğunu yazıldı.

400 milyonluk 3 adet Reaper alıyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiryos Miçotakis'e 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-3 Reaper insansız hava aracının alınması teklifi sunulacak.

Yunanistan daha önce İsrail'den Heron insansız araçları kiralamıştı. Heron'lar halihazırda Yunanistan'da operasyonel durumda bulunuyor.

Adeta bir savaşa hazırlanan Yunanistan ordusu, Türkiye'nin programdan çıkarıldığı 20 adet F-35 uçağı sipariş etti.

ABD'ye resmi talep gönderen Yunan hükümetine ne cevap verileceği ise henüz belli değil.

Sürecin bir parçasıydı

Öte yandan Miçotakis NATO zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, bir F-35 hava filosu almak istediklerini ve ikinci bir filo için de opsiyonu bulunduklarını belirterek "geçtiğimiz günlerde gönderdiğimiz talep mektubu bu sürecin bir parçasıydı," ifadelerini kullandı.

Miçotakis uçakların teslimatının 2027-2028 içerisinde başlamasını beklediklerini belirtti.

Hava üstünlüğü Yunanistan'a geçebilir

Uzmanlar, Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarını alması, Türkiye'nin ise savaş uçakları filosunu modernize edememesi halinde Ege'de hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceği görüşünü dile getiriyor