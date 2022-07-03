Formula 1'de korkunç kaza! 4 araç karıştı, metrelerce takla attı

Silverstone'da daha yarışın ilk virajında yaşanan büyük bir kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı. Guanyu Zhou, George Russell, Alexander Albon, Gasly kazaya karıştı.

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Silverstone'da daha yarışın ilk virajında yaşanan büyük bir kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı. Guanyu Zhou, George Russell, Alexander Albon, Gasly kazaya karıştı.

Pole pozisyonunda başlayan Sainz yerini Verstappen'e kaybetti. Hamilton üçüncü sıraya yükselirken Leclerc 4, Alonso 5. sırada yer aldı. Kaza sonrası yarış durduruldu ve tüm araçlar pite geldi.

Gaslu frene basmasına rağmen temas etti

George Russell ve Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, yavaş kalktılar. Zhou dışarı, Russell ise içeri doğru gelirken arkadan gelen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, iki aracın ortasına girmeye çalıştı. Bu sırada George Russell, aracını ortaya doğru kırdığı anda Gasly ile temas etti.

Guanyu Zhou takla atttı

Russell'ın aracının arkası, Gasly'nin aracının ön tarafına çarptı ve spin attı. Spin atarken Guanyu Zhou'nun aracının arkasına temas etti. Zhou'nun aracı bu temasın ardından ters döndü ve metrelerce bu şekilde sürüklendi. Guanyu Zhou, aracıyla takla atarak bariyerlere çarptı. Pilotun sağlık durumu hakkında uzun süre açıklama gelmedi.

FIA'dan resmi açıklama

FIA kaza sonrasında yaptığı açıklamada pilotun iyi durumda olduğunu belirtti ve: Alex Albon ve Guanyu Zhou'nun bilinci açık. Detaylı kontroller için hastaneye sevk edildiler." ifadelerini kullandı. Öte yandan Alfa Romeo takımı Zhou'nun bilincinin açık olduğunu ve tıbbi merkezde kontrolden geçeceğini duyurdu.

Halo sistemi hayat kurtardı

Halo sistemi bir kez daha hayat kurtardı.

Formula 1 araçlarında 'Halo' isminde güvenlik duvarı olarak adlandırılan bir dış etken yapı var. Yunanca daire ya da halka anlamına gelen bir kelime olan Halo, 12 tona dayanıklı bir yapıdadır. Ayrıca F1 pilotlarının giymiş olduğu kokpit zırhı ise, 7 kilo ağırlıkta ve titanyum zırhından yapılmakta.

Halo sistemi, 2018 yılında yılında Formula 1 araçlarında bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Leclerc, Grosjean ve Hamilton'ı korudu

Halo, 2018 sezonunda geldi ve Alfa Romeo koltuğundaki Charles Leclerc'i, Alonso'nun havalanan McLaren'ından koruyarak, önemini kanıtladı. Ayrıca Kasım 2020'de, deforme olabilen burun kısmı, kask içi koruma sistemi ve bariyerin kendisi gibi diğer güvenlik önlemleriyle beraber, halo tarafından hayatı kurtulan Romain Grosjean kazası yaşandı.

Redbull'da Verstappen ve Mercedes'ten Hamilton'ın İtalya Grand Prix'inde birbirine girdiği kazada iki pilotuda koruyan yine Halo sistemi oldu.