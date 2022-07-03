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Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde devam ediyor

Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde devam ediyor

SİİRT'in Pervari ilçesinde 23 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 23 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi Şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 23'üncü gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

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