Zeki Çelik'in yeni takımı belli oldu! İmza için İtalya'ya gitti

Lille forması giyen Zeki Çelik, Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Artık dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında forma giyecek milli futbolcu kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.Abone ol
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya imza atmak için kente geldi.
Zeki Çelik kontrollerinin tamamlanmasının ardından İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak.
Roma'nın başarılı sağ bek için Lille'ye 7 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.
Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.