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Yunan basınından çarpıcı itiraf: Erdoğan'ın bu özelliğini bazen unutuyoruz

Yunan basınından çarpıcı itiraf: Erdoğan'ın bu özelliğini bazen unutuyoruz

Yunan Ta Nea gazetesinin "Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi.

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Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar Yunan basınında da yer aldı.

TRT HABER'in haberine göre; Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde bir makale yayımladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.

Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi; "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı.

Dahası, uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karlı çıkacağı belirtildi.

Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.

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