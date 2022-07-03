Emre Mor'dan flaş Arda Güler sözleri: "Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım"

Fenerbahçe'de Avusturya kampı devam ediyor. Avusturya'daki ilk hazırlık maçını Partizan ile yapan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Çalışmalarını sürdüren Kanarya'da yeni transfer Emre Mor canlı yayında açıklamalarda bulundu. Rekabete her zaman hazır olduğunu belirten genç oyuncu, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Arda Güler hakkında konuştu. İşte o sözler...

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Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği yeni kanat oyuncusu Emre Mor, takımının Avusturya kampındaki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Sarı-lacivertlilere geldiği için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, rekabete her zaman hazır olduğunu belirtti.

Emre Mor'un açıklamaları şu şekilde:

"Zor ve sıkı bir şekilde idmanlarımıza devam ediyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarında iyi sonuçlar aldık. İyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Ciddi bir şekilde Dinamo Kiev maçına kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Çok mutluyum. Geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe'ydi."

"Milli Takımı çok özledim"

"Çok fazla şey değişti. Mental olarak eksikliğim vardı ama bunu değiştirmeyi başardım. Etrafımdaki insanlar, çalıştığım insanlar doğru insanlardı. Yeniden doğmak istiyordum ve bunda da başarılı olduğumu hissediyorum. Milli Takım'ı çok özlediğimi söyleyebilirim."

"Volkan Demirel'e teşekkür ediyorum"

"Geçtiğimiz sezonki başarımda Karagümrük'teki herkesin katkısı vardı. Fit durumda değildim. Volkan Demirel ile aramızda çok iyi bir ilişki oluştu. Sürekli benimle konuşuyordu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Performansımda büyük etkisi oldu. Volkan Hoca bir seferinde; benim zor oyuncu olduğumu duyduğunu ancak tanışınca fikrinin değiştiğini söyledi. O, benim futbolumu istediğim gibi oynamamı sağladı ve bunu yaparken de 'Sen iyi oyuncusun' gibi cümleler kurmadı."

"Her zaman rekabete hazırım"

"Fenerbahçe gibi bir kulüpte rekabet olması çok normal. Kimse size kırmızı halı sunmaz. Ancak önümüzde çok fazla maç olduğunu ve herkesin şans bulacağını düşünüyorum. Ben her zaman rekabete hazırım. Futbolun zor taraflarından birisi de bu."

"Arda Güler ile konuşacağım"

"Takımla çok fazla antrenman yapamadım ancak geçen sezondan oyuncuları tanıyorum. Arda Güler'i biraz kendime benzetiyorum. Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım."