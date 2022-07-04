Joao Pedro adım adım Galatasaray'a! Pazarlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, orta saha transferi için Cagliari'de forma giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki on numara Joao Pedro ile anlaştığı iddia edildi.

Oyuncu ile anlaşıldı, kulübü ile pazarlıklar sürüyor

Hürriyet'te yer alan habere göre; Brezilya asıllı İtalyan orta saha ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülürken İtalyan ekibi Cagliari ile de transferde bonservis pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi. Galatasaray'ın Çizme ekibi ile ödeme planı konusunda anlaşma sağlaması durumunda transferi duyurması bekleniyor.

Temmuz ayında bonservisi alınan Joao Pedro, Eylül 2014'te 1,3 milyon Euro karşılığında Cagliari'nin yolunu tuttu. Son 8 yılını İtalya'da geçiren futbolcu Serie A'da 217 maça çıkarken 71 gol atıp 20 asist yapma başarısı gösterdi.

Cagliari'nin attığı gollerin %50'sinde onun payı vardı

Cagliari'nin küme düştüğü 2021-22 sezonunda da 39 maçta forma giyen Pedro, 13 gol atıp 4 asist yaptı. İtalyan oyuncu, bu sezon 34 gol atan Cagliari'de, 13 gol 4 asist ile gollerin %50'sine direkt olarak katkı verdi. Brezilyalı futbolcunun Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinden ötürü takımdan ayrılması gündemde.