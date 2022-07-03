A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk olduğu Büyük Britanya'yı 85-71 yendi.

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A Milli Takım, Vertu Motors Arenada oynanan müsabakaya müsabakaya Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı ve Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 42-31 önde tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Vertu Motors Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından maça ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Onuralp Bitim, kendileri için en önemli şeyin kazanmak olduğunu belirterek, "Takımca hazırlıklarımızı çok iyi yapmamıza rağmen, sonuçta maç temposunda birbirimize alışıp kimyamızın daha çok artması gerekiyordu. Bugün bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.

Bitim, antrenörlerinin bu maçla ilgili değerlendirmelerinin ardından eksikliklerini tamamlayarak bir sonraki maça çok daha iyi çıkacaklarının altını çizerek, "Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Ayrıca Bitim, Türkiye'nin Dünya Basketbol Şampiyonasındaki şansının da yüksek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi, kaliteli bir takımız. Çok iyi çalışıyoruz. Bu süreci de iyi değerlendiriyoruz. Bu bir başlangıç oldu. Bu maçın en önemli şeyi kazanmaktı çünkü kazanmak da bir alışkanlık. Şu anda başladık. Umarım önümüzdeki maçları da kazanarak bu alışkanlığımızı devam ettiririz."

Sertaç Şanlı: "Türk taraftarın desteği bizim için çok önemli"

Oyunculardan Sertaç Şanlı da Büyük Britanya karşılaşmasının kendileri için zor bir maç olduğunu fakat iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Şanlı, Türk takımının çok yetenekli oyunculardan oluştuğunun altını çizerek, Newcastle'da güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"Bizim ilk amacımız galibiyetti. Önümüzde de uzun bir hazırlık dönemi olacak. Oyunumuzu daha iyileştireceğiz." diyen Şanlı, Türkiye'nin Dünya Basketbol Şampiyonasındaki şansının da yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kadar Türk taraftar geleceğini düşünmüyordum"

Şanlı, maçı izleyen Türk taraflara ilişkin de şunları söyledi:

"Onlara çok teşekkür ederiz. Bu kadar Türk taraftar geleceğini düşünmüyordum. Burada bu kadar Türk'ün yaşadığını bilmiyordum. Onların desteği bizim için çok önemli. Bize çok destek ve güç verdiler. Onları bizim arkamızda hissetmek en önemlisi. Onlar için daha iyisini yapacağız."