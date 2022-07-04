Kadın avukattan meslektaşına akılalmaz tuzak! 'Aman karım beni görmesin!'

İZMİR'de kadın avukattan erkek meslektaşına 'taciz' tuzağı 'bu kadarına da pes' dedirtti. 4 yıl önce, o dönemde Karşıyaka 2. Aile Mahkemesi'ndeki bir davanın avukatlığını yapan Ersin Sel'i telefonla arayan, karşı tarafın kadın avukatı Z.B.A., kendisini arkasından konuşmakla suçladı. Daha sonra Ersin Sel'i tekrar arayan Z.B.A., iddiaya göre hakaret edip, tehditlerde bulundu. Yetmedi meslektaşını gizli numaradan bir başka erkeğe aratıp taciz ettirdi.

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İzmir'de 4 yıl önce, o dönemde Karşıyaka 2. Aile Mahkemesi'ndeki bir davanın avukatlığını yapan Ersin Sel'i telefonla arayan, karşı tarafın kadın avukatı Z.B.A., kendisini arkasından konuşmakla suçladı. Daha sonra Ersin Sel'i tekrar arayan Z.B.A., iddiaya göre hakaret edip, tehditlerde bulundu.

Gizli numaradan başka bir erkeğe aratıp...

Bir süre sonra avukat Sel'i gizli numaradan adayan bir erkek ise "Aşkım sen dedin hep 'Özelden ara' diye. 'Karım beni görmesin' dedin. Hatırlamıyor musun? Müsait değilsen sonra arayayım hayatım. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Hayatım bak müsait olunca mutlaka ara beni" dedi.

Gizli numaradan arayan erkek de avukat çıktı

Avukat Ersin Sel, gizli numarayla yapılan aramadaki erkeğin konuşmasını da kaydederek delil olarak savcılığa başvurup, şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmasında gizli numaranın avukat V.A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine avukat V.A. hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

Ses kaydının analizinde erkek avukat kurtardı!

Ancak yapılan ses analizinde, tacizde bulunanın V.A. olmadığı belirlendi. Bu arada diğer görüşmenin ses analizinde ise tehdit ve hakaretlerde bulunan kadının, avukat Z.B.A. olduğu ortaya çıkınca, ona da "Cinsel taciz, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İki avukat yakın arkadaşlarmış

Yargılamalar devam ederken, Z.B.A. ve V.A.'nın arkadaş oldukları da belirlendi. Mahkemede birbirlerini tanımadıklarını öne süren iki avukatın, HTS kayıtlarına göre de yüzlerce kez görüştükleri tespit edildi. Bunun üzerine davalar birleştirildi. Geçtiğimiz günlerde mütalaa veren savcı, analizde ses kendisine ait olmadığı için V.A.'nın beraatını talep etti.

Taciz eden avukat İzmir'i terketti, Balıkesir'e yerleşti

Z.B.A.'nın ise, kendisi kabul etmese de ses kayıtlarının bilirkişi kaydı raporu ile kesinleşmesi nedeniyle hakaret, basit tehdit, kişilerin huzur ve sükunun bozma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, kadın avukat Z.B.A.'nın olaydan sonra İzmir'den Balıkesir'e taşındığı öğrenildi. Z.B.A.'nın ceza alması durumunda meslekten atılabileceği belirtildi.