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Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti

Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir ahırda yangın çıktı. Ahırda telef olan 10 büyükbaş hayvanın Kurban Bayramı öncesi satışının tamamlandığı öğrenildi.

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Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan İcadiye Mahallesi’ndeki bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın neticesinde içeride bulunan 10 büyükbaş hayvan mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahale neticesinde yangın söndürüldü. 10 büyükbaş hayvandan 7’si yangında telef olurken 3 tanesi ise ahırdan yaralı çıkarıldı. Yaralı çıkan 3 hayvan da kesildi. Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi 10 hayvanın da satışının yapıldığı öğrenildi.

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