Van'da mültecileri taşıyan minibüse ateş açıldı! 1 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı

VAN'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine ateş açıldı. Seken kurşunlardan biri araç içinde bulunan 4 yaşındaki bir çocuk göçmenin ölümüne neden olurken, 12 kişi de yararlandı.

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Van'ın Saray İlçesi Karahisar köyü yakınlarında mültecileri taşıyan midibüse jandarmanın 'dur ihtarına uymadığı' gerekçesiyle ateş açıldı. Olayda 1 çocuğun öldüğü öne sürülürken, 4'ü ağır 12 yaralının olduğu kaydedildi. Van Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrulurken; kontrol noktasında durmayan aracın lastiklerine ateş açıldığını, seken kurşunların bazı göçmenlere isabet ettiğini belirtti. Yaralanan 12 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüste bulunan 30 kişi ise gözaltına alınarak ilçe jandarma karakoluna götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır."

Seken kurşunlardan biri maalesef bir çocuğu öldürdü

"Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"