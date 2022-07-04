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Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler HDP yönetimine girdi!

Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler HDP yönetimine girdi!

HDP 5’inci Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yeniden eş genel başkan olarak seçildiği kongreye liberal gazeteciler damga vurdu. Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler ile eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, HDP'nin 43 kişilik Danışma Kurulu'na girdi.

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HDP'de kongre yapıldı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden eş genel başkan seçilirken, 43 kişilik Danışma Kurulu'na daha önce AK Parti iktidarını destekleyen “liberal solcu” isimlerin girmesi dikkat çekti. 

43 kişiden oluşan HDP Danışma Kurulu'nda Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal gibi liberal gazeteciler ile yine liberal kesim içinde yer alan Levent Köker de yer aldı. Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen de Danışma Kurulu üyesi olarak listeye girdi

Buna göre danışma kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.

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