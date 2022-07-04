BIST 2.465
DOLAR 16,79
EURO 17,52
ALTIN 977,17
HABER /  GÜNCEL

Türkiye tahıl yüklü Rusya gemisine el koydu! Ukrayna büyükelçisi söyledi

Türkiye tahıl yüklü Rusya gemisine el koydu! Ukrayna büyükelçisi söyledi

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın 'çalıntı' olduğunu belirttiği tahıl yüklü Rus bandıralı gemiye el koyduğunu söyledi.

Abone ol

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın 'çalıntı' olduğunu belirttiği tahıl yüklü Rus bandıralı gemiye el koyduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Vasyl Bodnar Ukrayna ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada "Tam bir işbirliği içindeyiz. Gemi şu anda limanın girişinde duruyor, Türkiye'nin gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu" dedi.

Ukrayna'da savcılık, daha önce Türkiye'den Rus bandıralı Zhibek Zholy kargo gemisini alıkoymasını istemişti.

Zhibek Zholy gemisinin pazar günü kıyıdan yaklaşık 1 km uzakta ve Karasu limanının dışında demirlediği görüldü.

Büyükelçi Bodnar, geminin kaderinin pazartesi günü yapılacak teftişler ve görüşmeler sonucu belirleneceğini belirterek, tahıla el konulmasını umduklarını dile getirdi.


Kiev yönetimini, Rusya'yı Ukrayna tahılını çalarak, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere satmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Kazakistan merkezli KTZ, Zhibek Zholy adlı geminin şirketlerine ait olduğunu ancak yaptırım altında bulunmayan Rus Green-Line şirketi tarafından kiralandığını açıklamıştı.

Gemi takip verilerine göre Zhibek Zholy, cuma akşamı Türkiye'nin Karasu limanı yakınlarına demir atmıştı.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın blokajı nedeniyle Ukrayna limanlarından çıkarılamayan tahılla ilgili 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Biz Ukrayna'nın malının gayrı meşru olarak uluslararası piyasada satılmasına da karşıyız, Türkiye'de de satılmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Batılı ülkeler Rusya'yı, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engelleyerek küresel gıda krizine neden olmakla suçluyor. Moskova ise Batı'nın yaptırımları neden gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Genel müdür maaşı 2022 temmuz zamlı kaç para oldu? Yeni zamlı genel müdür maaşı
Genel müdür maaşı 2022 temmuz zamlı kaç para oldu? Yeni zamlı genel müdür maaşı
Ergün Atalay asgari ücret pazarlığının başladığı rakamı açıkladı
Ergün Atalay asgari ücret pazarlığının başladığı rakamı açıkladı
Ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 70'i tatile gidemiyor Z kuşağı detayı daha fena
Ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 70'i tatile gidemiyor Z kuşağı detayı daha fena
Başkomiser maaşları 2022 temmuz zamlı yeni en düşük başkomiser maaşları
Başkomiser maaşları 2022 temmuz zamlı yeni en düşük başkomiser maaşları
Doblo'nun gidişi sonrası Tofaş'ta yeni rota: 3 yeni model üretecek
Doblo'nun gidişi sonrası Tofaş'ta yeni rota: 3 yeni model üretecek
Kaymakam maaşları 2022 temmuz zammı en düşük kaymakam maaşları kaç para oldu?
Kaymakam maaşları 2022 temmuz zammı en düşük kaymakam maaşları kaç para oldu?
Bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler HDP yönetimine girdi!
Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler HDP yönetimine girdi!
Özgür Demirtaş ile Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı birbirine girdi! 'Benzin zammı' kavgası nerelere gitti?
Özgür Demirtaş ile Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı birbirine girdi! 'Benzin zammı' kavgası nerelere gitti?