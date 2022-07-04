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Ahmet Hakan Cübbeli Ahmet Hoca'nın dramını yazdı: Cübbeli'yi harcadılar

Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yaşadığı durumu köşesine taşıyan Ahmet Hakan "Cübbeli'yi harcadılar" dedi.

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İSMAİLAĞA Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası karıştı. Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü iddialar sonrası tepkisini gösterdiği bir sohbet videosunu yayınladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin, "Cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Şimdi de Cenazesini benim yıkadığım yalanını yayıyorlar" demişti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Cübbeli'yi harcadılar" başlığıyla yazdığı yazısıyla "Ayrı cemaat kuracak kadar güçlü değil... Dışlanmayı hazmedecek kadar kalender değil." diye yazdı.

İşte Hakan'ın o yazısı:
MAHMUT Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından İsmailağa Cemaati, Cübbeli’yi fena halde dışlamış durumda.

Cübbeli üzgün. Cübbeli kızgın.

Üzüntüsü ve kızgınlığını belli etmekten de geri durmuyor.

Bakınız: Son vaazı.

Cübbeli’nin dramı şurada:

Ayrı cemaat kuracak kadar güçlü değil... Dışlanmayı hazmedecek kadar kalender değil...

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