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Çankırı Dodurga seçim sonuçları olay oldu! AK Parti öyle bir oy aldı ki...

Çankırı Dodurga seçim sonuçları olay oldu! AK Parti öyle bir oy aldı ki...

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. AK Parti'nin aldığı oy oranı rekor oldu.

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ÇANKIRI'da, 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da seçim heyecanı yaşandı. En son 2009'da belediye başkanını seçen ilçe halkı, 13 yıl aranın ardından başkanlık seçimi için sandık başına gitti. 1411 kayıtlı seçmenin olduğu Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.

Seçimde Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi. Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimde belediye başkanlığı için aday olan isimler;

AK Parti - Hasan Hüseyin Kaşıkçı

Demokrasi ve Atılım Partisi - Şerafettin Kaplan

Demokratik Sol Parti - Namık Kaya

Yeniden Refah Partisi - Hakan Kuşcu

Saadet Partisi - İbrahim Çolak

Memleket Partisi - Osman Dede

Adalet Partisi - Emine Yayla

Türkiye Değişim Partisi - Kamil Erdoğdu

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