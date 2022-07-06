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PKK/YPG'nin ayağına gittiler: 'Münbiç'i Türkiye teslim edin' iddiası

PKK/YPG'nin ayağına gittiler: 'Münbiç'i Türkiye teslim edin' iddiası

ABD, İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği Uluslararası Koalisyon'dan yaklaşık 40 kişilik bir askeri heyet; Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı sözde Münbiç Askeri Konseyi ile görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bir gece ansızın geliriz ve tepelerine bineriz" diyerek söylediği Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni operasyon öncesinde çalışmalar hızlandı.

Askeri heyet Münbiç'te teröristlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Münbiç'te bugün hareketlilik yaşandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) iddiasına göre; ABD, İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği Uluslararası Koalisyon'dan yaklaşık 40 kişilik heyet, işgal altındaki Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'li teröristlerle görüşme gerçekleştirdi. PKK/YPG'ye bağlı sözde Münbiç Askeri Konseyi ile yapılan görüşmede, Türkiye'nin olası operasyonu ele alındı.

"Münbiç'i Türkiye'ye teslim edin" teklifi
Terör örgütünün yayın organları ise; ABD delegasyonunun Fırat'ın doğusundaki YPG bölgelerini büyük bir Türk askeri operasyonundan korumak için; Münbiç şehrini Türkiye'ye teslim etmeyi teklif ettiğini iddia etti. Örgütün, askeri heyete ne cevap verdiğine dair bir bilgi paylaşılmazken; konuyla alakalı da herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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