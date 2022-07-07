Bodrum'da akıllara durgunluk veren olay! Satmaya çalışırken yakalandılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları şaşkına çevirdi.

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.

Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.