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Ekrem Karakaya doktor kimdir Ekrem Karakaya kaç yaşında öldü hakkında yeni bilgiler

Ekrem Karakaya doktor kimdir Ekrem Karakaya kaç yaşında öldü hakkında yeni bilgiler

Konya Şehir Hastanesi'nde bir hastanın silahlı saldırısına uğrayan Doktor Ekrem Karakaya kimdir? Kardiyoloji uzmanı olan Ekrem Karakaya başından vuruldu. Ağır yaralanan doktor Ekrem Karakaya tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Ekrem Karakaya kimdir? Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan elim olayın ardından Ekrem Karakaya ile ilgili bilgler araştırılmaya başlandı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Karakaya tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya Şehir Hastanesi'nde ne oldu: Konya'da Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, bugün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti. Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poliklinikteki diğer doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile Akçay, kurtarılamadı.

Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

Fahrettin Koca'dan açıklama: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Ekrem Karakaya kimdir: Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

Konya Şehir Hastanesi (2020-...) görev yapmıştır.

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