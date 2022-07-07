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Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra ilk anlaşma! İsrail uçakları Türk şehirlerine...

Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra ilk anlaşma! İsrail uçakları Türk şehirlerine...

TÜRKİYE ile İsrail arasında 1951'den bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

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İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek. İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."

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