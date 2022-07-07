Bayram tatili için yola çıkacaklar aman dikkat! Şimdiden uzun kuyruklar oldu arızalanan araçlar da var
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yolda arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.
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Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.
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Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.
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Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.
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