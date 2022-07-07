Sivas'ta şok olay! Sivas Vali Yardımcısı akrabasını silahla vurdu! Oklavayla polis dövdü

SİVAS'ta telefon hattı yüzünden çıkan tartışmada vali yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak elinde bıçak olduğu iddia edilen kuzenini silahla vurdu. Kocak, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken lojmanının önünde nöbet tutan polisi oklavayla dövdüğü ortaya çıktı.

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Sivas'ta vali yardımcısı tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, A.T.G. (23), akrabası olan Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın (43) Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitti. İkili arasında telefon hattı yüzünden tartışma çıktı.

Abdullah Seçkin Koçak, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı. A.T.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Abdullah Seçkin Koçak, ifadesinde, yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Kocak'tan şikayetçi olmadı.

Tunceli'de oklavayla polis dövmüştü

Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.