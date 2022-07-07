İşte görevdeki memurların zamlı maaşları! En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira
Görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını; yüzde 7 toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve yüzde 7.5’i aşan enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 41.69 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Yeni zamla birlikte genel müdürün maaşı 29.809 liraya çıkarken, en düşük memur maaşı da 9.105 lira oldu.
Görevdeki memurlar 2022’nin Temmuz ayında maaşlarını yüzde 41.69 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, görevdeki memurların maaşlarını tek tek hesapladı. Görevdeki memurların ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı aldıklarını hatırlatan Noyan Doğan'ın yazısından çarpıcı bölümler ve kalem kalem zamlı memur maaşları listesi şöyle...
TÜİK, 2022 Ocak-Haziran, 6 aylık enflasyonu yüzde 42.35 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını; yüzde 7 toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve yüzde 7.5’i aşan enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 41.69 zamlı alacak.
Genel Müdür maaşı 29.809 TL
Yeni zamla birlikte kamuda görev yapan genel müdürün (1/4) maaşı 29.809 liraya çıkarken, şube müdürünün maaşı 15.848 liraya yükselecek. 4’üncü derecenin 1 kademesindeki öğretmenin maaşı ise 12.276 lira olacak.
Temmuz ayında başkomiser (3/1) 15.810 lira, polis (8/1) 13.747 lira, uzman doktor (1/4) 18.853 lira, profesör (1/4) 25.984 lira, 5’inci derecenin 1’inci kademesindeki hemşire ise 11.828 lira maaş alacak.