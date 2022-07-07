İşte görevdeki memurların zamlı maaşları! En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira

Görevdeki memurlar 2022’nin Temmuz ayında maaşlarını yüzde 41.69 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, görevdeki memurların maaşlarını tek tek hesapladı. Görevdeki memurların ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı aldıklarını hatırlatan Noyan Doğan'ın yazısından çarpıcı bölümler ve kalem kalem zamlı memur maaşları listesi şöyle...