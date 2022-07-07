Eczaneler yarın kaça kadar açık arefe günü eczaneler ne zaman kapanıyor?

2022 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Arefe günü ise yarın, yani 8 Temmuz cuma günü idrak edilecek. Eczanede işleri olan vatandaşların ise kafası karışık. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte eczaneler kaç gün kapalı, arefe günü eczaneler kaçta kapanıyor soruları da merak edildi.

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Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Arefe günü ise resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecek. Peki arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte o sorunun yanıtı...

Arefe günü eczaneler açık mı: Eczaneler, 8 Temmuz Cuma arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Kurban bayramında eczaneler açık mı: Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bayram boyunca da nöbetçi eczaneler açık olacak.

Arefe günü yarım gün mü: Arife günü bankalar öğlen saatlerine kadar açık olacaklar ardından resmi tatilleri başlayacak.