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Bakan Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'dokunulmazlık' tepkisi: Gözünü kırpmadan...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'dokunulmazlık' tepkisi: Gözünü kırpmadan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise tokat atan DBP’li Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM’de yapılan oylamada CHP’nin ret oyu kullanmasının ardından, “CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti” ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz ay İstanbul Kadıköy’de yapılan izinsiz gösteride polis memuruna tokat atan DBP’li Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’de yapılan oylamada CHP’nin ret oyu kullanmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bildiğimiz CHP Yalan, fitne, iki yüzlülük CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti Kılıçdaroğlu'nun da, Polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz Kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun.”

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