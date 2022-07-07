Gram altın ve dolar gaza bastı! İslam Memiş tarihi verdi bombayı patlattı "Hazırlık yapılıyor"
Dolar dün çıldırdı ve 17 liranın üzerini gördü. Altında da tırmanış sürüyor. Bugün 7 Temmuz gram 970 liraya göz kırptı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten de kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Memiş, Eylül ayını işaret etti.
BDDK'nın döviz kuru kararı sonrası dün 17 liranın üzerine çıkan dolar/TL kuruna rağmen ons altın fiyatının inmesi gram altın fiyatlarında yükselişi sınırlı bıraktı. Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1744 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 968.08 liradan, dolar 17.25 liradan, Euro 17.65 liradan alıcı buluyor.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kafaları karıştırdı. Memiş "Bugün diyorum ki soygun var al" dedi ve Eylül'ü işaret etti. İşte Memiş'in paylaşımları şöyle:
-Piyasalar kapandıktan sonra ons fiyatlarının daha da gerilemesi, yurt dışı piyasa kaynaklı. Yurt içi piyasada banka makas aralıklarını da göz önünde bulundurup panik yapmayın, malınızı kaptırmayın!
-Dünyada altın ve gümüşü şuan kim ucuza alıyor? Dolar sahipleri. Doların zirvesi, emtia fiyatlarının dibi. Kim alıyor, neden alıyor?