Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağduru Sultan Kara'yı ziyaret etti: Bir hata yaptık, telafi edilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' turlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 Şubat sürecinde okuldan atılan öğretmen Sultan Kara’yı ziyaret etti. "Bir hata yaptık, telafi edilmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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Bir süre önce "Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım" diyerek "helalleşme" yolculuğuna başlayacağını duyuran CHP lideri Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta okulundan atılan öğretmen Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kısa bir basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, aileye kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



- Birbirini anlayan, kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Öncülüğünü yapmak, geçmişteki yaraları tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerini giderilmesi gerekiyor.

- Eşim Selvi Hanım ile birlikte bir öğretmenimizin kahvaltısındaydık. Öğretmenimiz 28 Şubat mağduru bir öğretmen... 16 ay öğretmenlik yapabilmiş sadece. 7 müfettişin kendisini nasıl sorguladığını, görevine son verildiğini, sınıftan ayrılırken çocuklara durumu hissettirmemek için özel çaba harcadığını hissettirdi.

- Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. İnsanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz bunun telafi edilmesi lazım.

- Bizim, toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için mücadele etmemiz gerekiyor hepimizin. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor, günlük politikalarla değil...

- Kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Kalıcı olarak çözdüğünüzde zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu. Kara ailesini bizi kabul ettikleri için teşekkür ederim.