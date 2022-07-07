Kargolar yarın çalışıyor mu arefe günü kargo çalışma saatleri kaçta bitiyor?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusunun cevabını binlerce vatandaş, internet üzerinden araştıroyor. Pek çok vatandaş, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo gibi işletmelerin arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığı durumuna göre gönderilere yön verecek. Peki, kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, o bilgiler

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Yarın arefe günü ve bayramda kargolar açık mı ve kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu kargo bekleyen ya da göndermek isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 9 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kurban Bayramında pek çok kurum ve işyeri kapalı olacak. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte, Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgiler.



Kargolar bayramda çalışıyor mu: Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 4 buçuk günlük bayram sürecinin bir kısmının hafta içine denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulacak. Ancak detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.