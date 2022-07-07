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Terviye günü ibadetleri bu gece yapılacaklar neler, nasıl dua edilir?

Terviye günü ibadetleri bu gece yapılacaklar neler, nasıl dua edilir?

Kurban ayı anlamına gelen Zilhicce ayı 30 Haziran'da başladı. Terviye günü yani Zilhicce ayının 8. günü ne zaman araştırmaları da başladı. Terviye demek gördüğü rüya üzerine düşünmek demektir. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını bu gece görmüştür. Peki terviye ne demek, terviye orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir?

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Kurban bayramı içinde olan ve kameri aylarının sonu olan Zilhicce ayı başladı. Zilhice ayının 8. günü ise terviye günü olacak. Peki terviye ne demek, terviye orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir? Terviye kelime anlamı olarak gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.  Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını bu gece görmüştür.

Terviye günü nedir ne zaman:

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür (29 Temmuz 2020). Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

Terviye gününde yapılacak ibadetler: Terviye gecesi, ibadetle ihya etmek çok faziletli, oruç tutmak Peygamberimizden tavsiyesidir. Herkes elinden geldiğince dua edebilir.

10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup, birbimize dua edelim.

 Hadîs-i şerifte;
(Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu.

Terviye gününde neler yapılmalı:

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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