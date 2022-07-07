Protesto eylemi yapan doktorlara polis müdahale etti! O sırada rahatsızlanan polise yine o doktorlar yardım etti

KONYA Şehir Hastanesi'nde öldürülen kardiyoloi uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürülmesi, Türkiye genelinde doktorlar tarafından protesto edildi. Çapa Tıp Fakültesi önünde yürüyüş yapmak isteyen doktorlara polis müdahale etti. O sırada fenalaşan bir polise eylemdeki doktorlar yardım etti.

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Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, dün görev yaptığı Şehir Hastanesi’nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Türk Tabipler Birliği (TTB), doktor Ekrem Karakaya’nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz’da grevde olacaklarını duyurdu. Sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.

İstanbul'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi, Samatya Devlet Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Çam Sakura Şehir Hastenesi, İlhan Varank Sancaktepe Eğitim araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin önünde sağlık çalışanları meslektaşları Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etti.

Çapa'da doktorlar yürümek istedi, polis engel oldu

Çapa Tıp Fakültesi önünde meslektaşlarının silahlı saldırıya uğramasını protesto etmek ve sağlıkta şiddete son demek için toplanan hekimler ve sağlık çalışanları yürümek istedi. Polis yürümelerine izin vermedi. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru baygınlık geçirdi. O sırada eylemdeki doktorlar baygınlık geçiren polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı.

Hekimler engellemelere rağmen yürüdü

Hekimler ve sağlık çalışanları polisin engellemelerine rağmen Çapa Tıp Fakültesi önünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçtiler.