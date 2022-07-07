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Maymun çiçeğinden kaç kişi öldü? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maymun çiçeğinden kaç kişi öldü? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan 4 Temmuz'a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellendi.

Açıklamada, DSÖ'nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik yaratması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

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