Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı! Eşi gözyaşlarına boğuldu

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Koca ile birlikte, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il protokolü, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve Karakaya'nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.